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    Слуцкий: «Думаю, что дело не в вариантах состава»

    Главный тренер сборной России Леонид Слуцкий прокомментировал поражение команды в 3-м туре группового этапа Евро-2016 от Уэльса (0:3).

    «Можно что угодно говорить, но я хотел бы извиниться перед болельщиками, потому что нас очень хорошо поддерживали. И сегодня трибуны были заполнены.

    Нам очень жаль, что мы не оправдали возложенных на нас надежд и бесславно покидаем это Евро.

    В прошлый раз был более оборонительный вариант состава, сейчас – атакующий. Думаю, что дело не в вариантах состава», – заявил Слуцкий.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    21.06.2016 00:24
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 21 июня 2016, 02:01

      Леня, дело действительно в составе и в организации игры, надо убрать стариков и самому уйти в отставку.....

      -1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июня 2016, 01:08

      а ведь по сути они и Англии проиграли если бы не шальной дурак не залетел

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      denisov 21 июня 2016, 00:45

      ПОЗОР

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 21 июня 2016, 00:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это Спартак виноват! )

      -4
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 21 июня 2016, 00:39

      Из этих гавно-игроков как не лепи всегда одно и тоже получается

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +188

      SPARTAK-ARMANi 21 июня 2016, 00:39

      Дело в тебе и в твоих лошадях ебаных. Урод ты Слуцкий и твои кони и бомжи. Во главе с мудко. Вас нахуй гнать всех и депортировать из России.

      4
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      Рейтинг: +155

      zenit888 21 июня 2016, 00:39

      Как можно было ставить КогдаГдеЧтошника тренером сборной? Все видели как он играет со своим ЦСКА в Европе. Команда, в которой игроки не знают что им делать на поле. В Европе давно играют все команды по другому. Ни кто не стоит на месте, все бегут, борются, а у нас даже товарищеские матчи превратили просто в хождение по полю. Я давно писал, что Слуцкий не тренер. Вот у Мордовии он может выиграть со стариками и с неграми, и когда ему игры сливают.

      0
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      Рейтинг: +48

      20012345 > zenit888 21 июня 2016, 01:52

      забыл написать о помощи судей и левых пенальти

      -1
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      Рейтинг: +24

      alexzima 21 июня 2016, 00:37

      дело в самих

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      Рейтинг: +3829

      minaev23 21 июня 2016, 00:36

      Помнится он по ростовских игроков сказал что нет у них опыта игры в лиге чемпионов! Зачем они на евро! Что... помогли тебе лигочемпионцы сраные! Полоз и Новосельцев больше пользы принесли бы!!!

      7
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      Рейтинг: +48

      20012345 > minaev23 21 июня 2016, 01:53

      а там с ростовчанами нужен и тактик Бердыев. а не этот колхоз... все предсказуемо. и всем, и так понятно, кто лучший тренер, неназванный..

      0
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      Рейтинг: +65

      SARSAD 21 июня 2016, 00:35

      "А вы, друзья, как не садитесь, все в музыканты не годитесь!" (с)

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