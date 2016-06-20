Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Евсеев: «Сегодня сборная России закроет кому-то рты»

    Экс-игрок сборной России Вадим Евсеев поделился своими ожиданиями от матча национальной команды против Уэльса.

    «Многие говорят, что у нашей сборной нет игры, нападающие не забивают. Думаю, наши игроки соберутся, покажут сегодня результат и закроют кому-то рты. Тем, кто не верит в нашу сборную.

    У Уэльса добротная команда, есть яркая звезда, остальные организованы и работают как команда. Большое значение они уделяют обороне, только они одни в нашей группе играют по схеме 5-3-2. Они наверняка будут отнимать мяч и убегать в быструю контратаку, а нам придется вскрывать глубокую и вязкую оборону.

    Уверен, с нашей стороны будет больше атак, наверняка произойдут изменения в составе, будет более насыщенная линия полузащиты.

    Нельзя упрекать Слуцкого в том, что взял не того футболиста. Мы даже не задаемся таким вопросом, потому что выбора как такового почти не было», – заявил Евсеев.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2016 20:05
    Рекомендуем
    Комментарии96
    ...
    • ...
      Рейтинг: +93

      barbardir 21 июня 2016, 15:25

      ХУЙ ТАМ!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 21 июня 2016, 03:59

      Заткнули, называется...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 июня 2016, 00:26

      Теперь понятно для чего предназначались, на самом деле, траурные повязки...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > ЖОРРО 21 июня 2016, 00:28

      ....а это как то повлияло на игру???....да ладно???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Саня БУБА 21 июня 2016, 00:30

      Причём здесь влияние?Они заранее знали что нас ждёт...))

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      Pycb 21 июня 2016, 00:24

      себе

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Pycb 21 июня 2016, 00:26

      ...ты в покер???... тогда: еще!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +37

      Fedot-Anekdot 21 июня 2016, 00:23

      Теперь болеем за Исландию на турнире, фигли ещё делать.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > Fedot-Anekdot 21 июня 2016, 00:25

      ...с хера ли???....албания нам ближе!!!...роднее, милеее как то

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 21 июня 2016, 00:19

      Выбор есть всегда!Только многие не могут смотреть широко...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +398

      Саня БУБА > ЖОРРО 21 июня 2016, 00:24

      ...оооо....это что то в стиле джедая Йода???...круто!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Саня БУБА 21 июня 2016, 00:30

      у меня свой стиль))и это круто))ахаххаха

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +193

      westerose 21 июня 2016, 00:18

      Закрыла. Говорить о сборной России больше не вижу смысла

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1068

      wobaekat 21 июня 2016, 00:17

      Сборная нечаянно закрыла рот Евсееву

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > wobaekat 21 июня 2016, 00:20

      И правильно,а то у него из рта иногда вылетают не печатные слова в прямом эфире)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      Johny Di 21 июня 2016, 00:17

      наванговал

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +357

      vavilon69 21 июня 2016, 00:12

      ноу коммент !!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11