Английский топ-клуб сделал предложение по Мусе

Нападающий ЦСКА Ахмед Муса в ближайшее время продолжит карьеру в Англии. Руководство армейцев уже договорилось о переходе игрока сборной Нигерии в «Лестер Сити», но накануне получило предложение от топ-клуба из АПЛ, название которого не сообщается.

Напомним, что в прошедшем сезоне Муса провел в чемпионате России 30 матчей, в которых забил 13 голов и сделал пять результативных передач. Его рыночная стоимость составляет 13 миллионов евро.

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