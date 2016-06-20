Орещук: «На примете у «Динамо» еще есть футболисты»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук прокомментировал трансфер нападающего Евгения Луценко в московский клуб.

«Мы делаем свою работу, отслеживаем футбольный рынок. Евгений Луценко был свободным агентом, мы вышли на него, провели переговоры и подписали. За Луценко все скажет его результат, который он показал в прошлом сезоне, – 10 забитых мячей и пять голевых передач. Это добротный и очень качественный футболист Премьер-лиги. Многие клубы хотели его подписать, но нам удалось сделать это первыми. Считаю, что это хорошее усиление для «Динамо».

Мы насыщаем все линии, в каждую – по одному игроку. Кирилл Панченко может сыграть вторым нападающим в оттяжке. Если Луценко будет бороться в паре с Павлом Погребняком, то Панченко может взаимодействовать с Фатошом Бечираем. Также ведется целенаправленная работа по усилению флангов. На примете уже есть футболисты, надеемся, что в ближайшее время еще будут трансферы», – сказал Орещук.