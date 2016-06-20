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    ЦСКА объявил об уходе Амира Натхо

    ЦСКА объявил о расставании с полузащитником московской команды Амиром Натхо. Напомним, что 19-летний российский хавбек перешел в стан армейцев в августе 2015 года. До этого он выступал за «Барселону Б».

    В прошедшем сезоне Натхо принял участие в 14 матчах молодежного первенства и забил 2 гола. Также он сыграл в поединке 1/16 финала Кубка России с «Байкалом».

    «ПФК ЦСКА желает Амиру успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении армейского клуба.

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    Источник: ПФК ЦСКА

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    20.06.2016 17:22
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +289

      AnTiNeHrEsT 20 июня 2016, 19:42

      В Испанию обратно, ему бы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 20 июня 2016, 19:39

      Насколько я помню, он в аренде у коней был.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 20 июня 2016, 19:02

      Год потерял

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +120

      KuPe4iK 20 июня 2016, 18:38

      Краснодар приберет...или Ростов)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +429

      alexfilatov 20 июня 2016, 18:37

      зря из Барсы ушел, наверное подумал в ЦСКА после такой команды будет постоянным игроком...

      0
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      Рейтинг: +918

      shikari__ > alexfilatov 20 июня 2016, 19:12

      Барселоне он был не нужен, так что он ничего не решал

      1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos 20 июня 2016, 18:20

      Отмывают опять чё то

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 20 июня 2016, 18:05

      Скоро и с бибрасом попращаются

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1038

      zagrizlik 20 июня 2016, 17:44

      Ничего особенного,зря подписывали.

      0
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      Рейтинг: +790

      denisov 20 июня 2016, 17:44

      зачем тогда брали его..?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      ivan199103 20 июня 2016, 17:32

      Что, на столько плох?

      0
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