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  • Орлов: «С Уэльсом должны играть Комбаров, Мамаев, Глушаков и Широков»

Орлов: «С Уэльсом должны играть Комбаров, Мамаев, Глушаков и Широков»

20 июня 2016, 16:40
12

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал игроков сборной России, которые должны выйти с первых минут матча с командой Уэльса.

«Предвкушение одно – мы должны победить. Говорю это без особого напряжения. Потому что мы меняем состав, команда станет более атакующей. Мы знаем, как играет Бэйл, но мы способны его придержать.

Думаю, нам надо начать с левого защитника – Комбаров должен появиться. В центре – Мамаев, Глушаков и, наконец, Широков. Это те атакующие футболисты, которые, кстати, завоевали право играть на чемпионате Европы. Они все это делали в предварительных играх.

Плюс у меня положительная статистика комментирования матчей с участием российской, и в том числе советской, сборной. Надеюсь, что эта традиция продолжится», – сказал Орлов.

Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Уэльс Мамаев Павел Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Широков Роман Орлов Геннадий
Комментарии (12)
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MrVanes-Zenit
1466432085
Гена прав
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афоня72
1466433228
Нормально комментирует.
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Диктор
1466434405
Полностью согласен-Щенников вообще ошибка Слуцкого.
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Спартак-воин
1466438017
Щенников, Головин и нор...фашист короче ИХ ВЫПУСКАТЬ НЕЛЬЗЯ !!!!!
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Андрей Ермошин
1466439330
От перестановки мест, сумма не меняется. Вряд ли Леня решится играть в атакующий футбол, ведь в открытой борьбе Уэльс на порядок сильнее. Сборную погубит коррупция и тупость руководства.
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АртурZaСМ
1466441301
Вот и я том уже, который день твержу в каждой новости... Комбарова, Глушакова и Мамаева в основной состав... ибо Головин, Нойштедтер и Щенников доверия не внушают...
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dr.Dexter
1466442958
вы чего курите, какой комбаров !?
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Jaguar58
1466445878
как не люблю смотреть матчи , когда комментирует Орлов . Опять будет : игроки зенита , ой извините сб. России
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subbdim
1466458943
накаркал, выпустили толку нуль, ни моментов,ни игры в пас вообще ни ничего что отдаленно напоминало бы игры в футбол. Непонятные забросы в никуда, обрезы, одна большая ПЕЧАЛЬ, просто нет слов. Никогда такой безвольной игры не видел
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арейская
1466471510
Ну вот и сыграли, все четверо, по желанию Орлова, и что мы имеем? Правильно, дырку от бублика...
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