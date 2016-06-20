Орлов: «С Уэльсом должны играть Комбаров, Мамаев, Глушаков и Широков»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов назвал игроков сборной России, которые должны выйти с первых минут матча с командой Уэльса.

«Предвкушение одно – мы должны победить. Говорю это без особого напряжения. Потому что мы меняем состав, команда станет более атакующей. Мы знаем, как играет Бэйл, но мы способны его придержать.

Думаю, нам надо начать с левого защитника – Комбаров должен появиться. В центре – Мамаев, Глушаков и, наконец, Широков. Это те атакующие футболисты, которые, кстати, завоевали право играть на чемпионате Европы. Они все это делали в предварительных играх.

Плюс у меня положительная статистика комментирования матчей с участием российской, и в том числе советской, сборной. Надеюсь, что эта традиция продолжится», – сказал Орлов.