Бэйл: «Я избрал другую технику выполнения штрафных ударов»

Полузащитник сборной Уэльса Гарет Бэйл рассказал о новом способе исполнения штрафных ударов, которые он практикует на Евро-2016.

«Раньше я всегда закручивал мяч, когда исполнял штрафные, но теперь я избрал другую технику выполнения удара, так как считаю ее лучшей. Крутить мяч стало немного скучно.

При таких ударах мяч может пролететь в 50 ярдах над перекладиной, но если попадешь в ворота, будет очень красиво.

На этом чемпионате Европы мяч отличается от тех, что в АПЛ или Примере. Если правильно ударить по нему, он сильно меняет свою траекторию во время полета. Для игроков это хорошо, а вот вратарей жаль», – сказал Бэйл.