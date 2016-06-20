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    Симонян: «Сборной России нужны игроки, которые возьмут на себя роль Евсеева»

    Первый вице-президент РФС Никита Симонян назвал игроков сборной России, которые в матче с Уэльсом смогут взять на себя роль лидера и помогут команде победить.

    «Нашей сборной можно пожелать победы, и только. Необходимо сделать определенные выводы по матчу со Словакией, ведь так играть нельзя. Особенно меня удивила первая половина той встречи. Нам есть над чем задуматься и что проанализировать. Наши футболисты должны отдать максимум сил в предстоящей игре.

    Вспоминаю сейчас матч с Уэльсом в Кардиффе в 2003-м, тогда наша команда проявила волю к победе и умение, поэтому и добилась победы. Сможет ли повторить кто-нибудь подвиг Вадима Евсеева? Что и говорить, нам нужны такие игроки, которые смогут взять на себя его роль. Да у нас есть и Василий Березуцкий, Сергей Игнашевич, Игорь Акинфеев, несмотря на то что стоит в воротах. Впереди есть Артем Дзюба. А Александр Кокорин должен забыть, как страшный сон, игру со Словакией, проявить себя в полной мере, так же и Федор Смолов.

    Удачи нашим ребятам, будем верить в их победу», – сказал Симонян.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.06.2016 15:45
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +11472

      alex1951 20 июня 2016, 21:45

      Тов.Симонян !
      Лучше,если взяли бы роль кого-нибудь из вашей гвардии,которая стала Чемпионом Европы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Conn 20 июня 2016, 20:19

      Смолов это отстой, а вот на Саню Кокорина есть надежда.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 20 июня 2016, 19:59

      Матом ругаться -- это позор , а не достижение.

      0
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