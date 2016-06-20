Адамов: «Хотелось бы иметь в сборной России Месси и Роналду, но у нас есть Дзюба, что тоже хорошо»

Бывший нападающий сборной России Роман Адамов поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура группового этапа Евро-2016 с командой Уэльса.

«От встречи россиян с валлийцами мы ждем только победы, все в наших руках. Счет называть не стану, но буду надеяться на выигрыш, других вариантов и не должно быть. Конечно же, в основном составе нашей команды хотел бы видеть Месси и Криштиану Роналду, но то, что у нас есть Дзюба, уже очень хорошо!

Абсолютными фаворитами первенства считаю сборные трех стран: Франции, Германии, Испании. Эти команды одинаково сильны, на мой взгляд, выиграть может любая из них», – сказал Адамов.