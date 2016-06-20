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  • УЕФА не разрешил сборной России сыграть с Уэльсом в траурных повязках

УЕФА не разрешил сборной России сыграть с Уэльсом в траурных повязках

20 июня 2016, 15:16
29

Союз европейских футбольных ассоциаций не согласовал выход игроков сборной России на матч группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса с траурными повязками.

Напомним, ранее подопечные Леонида Слуцкого выразили желание выйти на эту встречу в траурных повязках, чтобы почтить память детей, погибших в Карелии, однако УЕФА не дал на это разрешения.

18 июня группа школьников и инструкторов, которые отдыхали в лагере в Карелии, отправилась в поход на трех лодках и попала в шторм. В результате 14 детей погибли.

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Источник: «Матч ТВ»
Чемпионат Европы Россия Уэльс
Комментарии (29)
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тигрик
1466425270
интересно чем объяснили отказ...нелюди
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yorgenbarenz
1466425360
До всего им дело есть,толерастам ! Повязки помешали ....По-любому Россию надо уесть.
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84aivengo
1466425877
европа теперь лакмусовая бумага скорби? срать я хотел на эту европу...... надо в траурных повязках выйти.. европа нам не указ
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andr2112
1466426189
Интересно, чем УЕФА объяснило свое "умное" решение? А может это сделано для провокации наших болельщиков?
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vladimir-7
1466426377
УЕФА ещё раз сам подтвердил, что он говно. Показал, что в этих вопросах с ним не надо считаться.
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Ч.В.Г.
1466427024
Истинное лицо якобы гуманной Европы. Трусливые, лицемерные, мелочные пид....сы!
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Sergh4
1466427230
Ну и падлы!
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Hren
1466427314
20.06.2016 15.01 Пресс-служба УЕФА сообщила, что организация пока не приняла окончательное решение о том, смогут ли футболисты сборной России выйти на матч группового этапа Евро-2016 против Уэльса с траурными повязками в память о жертвах трагедии в Карелии. — Решение по данному вопросу еще не сообщалось, как только будет утвержден протокол матча, мы известим СМИ об этом, — сообщили в пресс-службе УЕФА. Это развод журналюг- не ведитесь пацаны!
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zepp61
1466427422
Без повязок на матч не выходить - если не разрешат сразу же в самолёт и домой - пусть знают кто здесь главный!!
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sergey_86-76
1466429036
когда расстреливают провокаторов из грязной газетенки - это траур для всей европы, а когда гибнут русские дети - это просто русские дети. Парни ложите болт на УЕФА и выходите с повязками. международный спорт в наше время стал полным г...ом, завтра еще и без олимпиады можем остаться.
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