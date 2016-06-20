УЕФА не разрешил сборной России сыграть с Уэльсом в траурных повязках

Союз европейских футбольных ассоциаций не согласовал выход игроков сборной России на матч группового этапа Евро-2016 против команды Уэльса с траурными повязками.

Напомним, ранее подопечные Леонида Слуцкого выразили желание выйти на эту встречу в траурных повязках, чтобы почтить память детей, погибших в Карелии, однако УЕФА не дал на это разрешения.

18 июня группа школьников и инструкторов, которые отдыхали в лагере в Карелии, отправилась в поход на трех лодках и попала в шторм. В результате 14 детей погибли.

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