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    «Амкар» в Австрию возьмет 5 футболистов, находящихся на просмотре

    «Амкар» в скором времени отправляется на предсезонный сбор в австрийский Штегерсбах. Тренерский штаб пермского клуба решил взять с собой несколько игроков, которые были на просмотре в команде. В частности, на сбор полетят вратарь Олег Баклов, ранее выступавший за «Сызрань-2003», полузащитник Михаил Костюков («Волга»), нападающие Станислав Прокопьев («СКА-Энергия») и Федор Дворников («Химки»). С первой командой в Австрию отправится и сербский легионер защитник Александр Милькович (РНК «Сплит»).

    В общий список игроков «Амкара» попали Василий Алейников, прошедший сезон проведший в аренде у ФК «Псков», и два представителя молодежного состава – защитник Рустам Вазитдинов и нападающий Антон Гооге.

    Источник: ФК «Амкар»

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    20.06.2016 15:15
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