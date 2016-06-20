Гэббидон: «У Уэльса появился шанс отомстить России»

Бывший защитник сборной Уэльса Дэнни Гэббидон поделился своими ожиданиями от предстоящего матча Россия-Уэльс в рамках 3-го тура группового этапа Евро-2016. Экс-футболист надеется, что его сборная сможет отомстить России за поражение в стыковых матчах к Евро-2004.

«Тогда мы провели против россиян отличный матч. Встреча прошла при очень холодной погоде, и нам удалось завершить матч со счетом 0:0. Но в ответной игре мы не смогли добиться необходимого результата. Я до сих пор не знаю, почему так произошло. Наверное, сказалось общее давление. Поражение со счетом 0:1 стало для нас всех катастрофой. После той встречи уже прошло много лет, но теперь у нас появился шанс отомстить сборной России. Нынешние игроки нашей сборной знают эту историю, а если нет, то я им обязательно напомню», – приводит слова Гэббидона официальный сайт федерации футбола Уэльса.