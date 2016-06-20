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    Евсеев рассчитывает на положительный результат в матче с Уэльсом

    Бывший защитник сборной России Вадим Евсеев поделился ожиданиями от предстоящего матча заключительного тура группового этапа Евро-2016 с командой Уэльса. Напомним, встреча состоится сегодня и начнется в 22:00 по московскому времени.

    «Рассчитываю на положительный результат. Обратить внимание нашей сборной надо на баланс игры – как в нападении, так и в обороне, потому что нам нужна только победа, а Уэльс устроит и ничья. Поэтому они будут играть вторым номером, нельзя пропускать быстрые атаки, а в нападении у них есть такие футболисты, которые могут и убежать, и завершить атаку.

    Бэйл? В современном футболе уже нет персональной опеки. Есть зонная. Командные и групповые взаимодействия у нас должны быть налажены, и те изменения, которые будут в составе, а их, как я понял, будет много, связаны с атакующей направленностью», – сказал Евсеев.

    Источник: Р-Спорт

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    20.06.2016 13:07
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 20 июня 2016, 13:38

      Нужно возвращать на рельсы
      Специалиста по Уэльсу,
      Чтоб поделился с нашим братом
      Каким же он ласкал их матом.

      1
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 20 июня 2016, 13:20

      Уважаю Вадима, настоящий футболист - боец, знаменитый гол в ворота Уэльса, до сих пор в памяти. К сожалению, те времена прошли, нет в нынешней сборной игроков, которые могли бы биться на протяжении всех 90 минут, поэтому перед матчем самые пессимистическое настроение.

      2
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      Рейтинг: +68

      солмон 20 июня 2016, 13:19

      Эх жаль Евсеева не будет, не будет и положительного результата к сожалению

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