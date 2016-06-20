Кирьяков: «Для меня Франция – серьезный кандидат на медали»

Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал результат матча между Францией и Швейцарией (0:0), который проходил в рамках третьего тура группового этапа Евро-2016.

– По качеству футбола на какое место поставили бы французов на Евро?

– Включу их в первую тройку. Потенциал команды виден. Понятно, что они должны прибавить. А когда начнут прогрессировать – мало не покажется никому. Уже сейчас бросается в глаза, насколько они быстры, атлетичны, мощны в силовых единоборствах. Здесь стоит учитывать и фактор своего поля, и небольшой судейский бонус. Для меня Франция – серьезный кандидат на медали.

– Как далеко пройдет Швейцария?

– Сложно предсказывать. На чемпионате Европы все подравнялось. Почти в каждой игре все «на тоненького». Сразу на ум приходит матч Германия – Украина. Я не исключаю, что Швейцария может дойти и до полуфинала. Конечно, все будет зависеть от соперника. Но они могут дать бой Испании, Италии.