Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кирьяков: «Для меня Франция – серьезный кандидат на медали»

    Бывший форвард сборной России Сергей Кирьяков прокомментировал результат матча между Францией и Швейцарией (0:0), который проходил в рамках третьего тура группового этапа Евро-2016.

    – По качеству футбола на какое место поставили бы французов на Евро?

    – Включу их в первую тройку. Потенциал команды виден. Понятно, что они должны прибавить. А когда начнут прогрессировать – мало не покажется никому. Уже сейчас бросается в глаза, насколько они быстры, атлетичны, мощны в силовых единоборствах. Здесь стоит учитывать и фактор своего поля, и небольшой судейский бонус. Для меня Франция – серьезный кандидат на медали.

    – Как далеко пройдет Швейцария?

    – Сложно предсказывать. На чемпионате Европы все подравнялось. Почти в каждой игре все «на тоненького». Сразу на ум приходит матч Германия – Украина. Я не исключаю, что Швейцария может дойти и до полуфинала. Конечно, все будет зависеть от соперника. Но они могут дать бой Испании, Италии.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.06.2016 08:36
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11