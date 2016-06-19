Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сарсания: «У нас практически никто не соответствует уровню Евро-2016»

    Футбольный агент Константин Сарсания прокомментировал выступление сборной России на Евро-2016.

    – У нас практически никто не соответствуют уровню, который нужен на Euro. В Словакии есть Хамшик из «Наполи», Шкртел, поигравший в «Ливерпуле». Вайсс – сразу видно, что человек был в хороших европейских клубах. А еще ведь Стох в запасе сидит. А у нас таковых нет. Дзагоев бы, конечно, выделялся в нашей сборной. Не зря же им интересовались европейские команды. А вы посмотрите на Польшу! Мы все говорим: поляки какие-то… А там – Левандовски, Блащиковски, Милик, Глик. А у нас таких нет! Мы варимся в собственном соку давно. Варимся и варимся. Вот и сварились…

    – Оптимизма у вас маловато.

    – Хорошо, обыграем мы сейчас Уэльс и выйдем из группы. А дальше то что?

    – Попадем, скорее всего, на немцев.

    – Да я даже не об этом. В глобальном смысле – что дальше? В 2008-м у нас были личности. Аршавин, Павлюченко, Жирков, Семак. Анюков тогда играл, Зырянов в середине поля. Это игроки, личности. Неспроста и «Зенит», и ЦСКА брали Кубок УЕФА. А сейчас обороне – под 30, новых не появилось... Где личности?

    – Широков – личность?

    – Роме уже 34. Тяжело теперь играть. Интенсивность выше, скорости выше. Трудно соответствовать. А у нас и так-то футбол в России академичный.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.06.2016 19:53
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +28

      Vadimlazarev 20 июня 2016, 01:29

      Так подкиньте пару фамилий , агент

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      Пчела 672 19 июня 2016, 21:32

      Наверное потому что там ни у кого нет с тобой контрактов)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 19 июня 2016, 21:19

      Абсолютно согласен, нашим стало не зачем стремиться в европу, в топ чемпионаты. Поэтому даже Словакия по именам смотрится сильнее. Отменять надо к чертям все лимиты, и спонсорство от гос. предприятий.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 июня 2016, 20:48

      все равно он прав...

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 19 июня 2016, 20:23

      Обороне под 30 ?? он точно знает сколько лет березам и игнашу??

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > Обер-КанцлерЪ 19 июня 2016, 21:14

      Он говорил про средний возраст линии обороны. Если брать стартовый состав в виде: Акинфеев, Березуцкий, Игнашевич, Смольников и Щенников, то их средний возраст 30,4 года. Так что все справедливо. А если добавить в это усреднение Шишкина, Комбарова, Лешу Березуцкого и Нойштедтера (поскольку в заявке он числится как защитник), то там будет меньше 30 лет точно

      -2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11