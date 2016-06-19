Руни: «Не стоит судить о потенциале сборной Англии по результатам на этом чемпионате Европы»

Нападающий сборной Англии Уэйн Руни выразил мнение, что его национальную команду ждет светлое будущее вне зависимости от того, как она выступит на Евро-2016.

«Я считаю, что у нас отличный, молодой состав. И я думаю, не стоит судить о настоящем потенциале команды по результатам на этом турнире, ведь впереди у них еще много лет. Этот турнир даст им необходимый опыт, я считаю, что через пару лет этот состав вырастет в еще более хорошую, матерую команду.

У нас есть команда из 23 игроков. Но кто выходит, решает тренер. У нас есть игроки, которые могут выйти на замену и решить судьбу матча, именно это произошло в матче с Уэльсом. У нас отличные форварды, которые могут здорово реализовывать моменты, и я рад, что могу их для них создавать», – сказал Руни.