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    Канга сменит «Ростов» на «Црвену Звезду»

    Полузащитник «Ростова» Каку Гуелор Канга продолжит свою карьеру в «Црвене Звезде». Как сообщает источник, габонец не собирается продлевать контракт с желто-синими, заканчивающийся этим летом, и перейдет в сербский клуб на правах свободного агента.

    Завтра футболист должен будет прибыть в Сербию для подписания соглашения со своим новым клубом. По данным источника в Белграде 25-летний хавбек будет получать 500 тысяч долларов в год с учетом всех бонусов.

    В минувшем сезоне Канга в 17 матчах за «Ростов» забил два мяча и отдал три голевые передачи.

    Источник: «Советский спорт»

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    19.06.2016 14:22
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +42

      alboro 21 июня 2016, 07:47

      ура. Казаки алюр

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 20 июня 2016, 10:27

      Жаль, веселый был парень, иногда выдавал великолепные передачи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 19 июня 2016, 18:29

      СПАСИБО ЗА ВСЁ ,ГУЕЛОР.УДАЧИ!

      3
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      Рейтинг: -44

      GR3S 19 июня 2016, 18:07

      На его место Кристальдо присмотрели? Так это норм ракировка получится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: -44

      GR3S > GR3S 19 июня 2016, 18:12

      http://www.transfermarkt.de/franco-cristaldo/profil/spieler/332259

      0
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 19 июня 2016, 16:58

      Весёлый он был..Но не вписывался в тактику Бердыева

      1
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      Рейтинг: +429

      Qranat > андрей андреев 19 июня 2016, 17:39

      Думаю, дело не только в этом... И он бы с удовольствием остался (вью его представителя). У Канга с Баштушем один агент и уход первого ни что иное как решение Бердыева, который скорее всего, уже подыскал ему более качественную замену

      1
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      Рейтинг: +292

      Fireman-100 19 июня 2016, 14:50

      Удачи. Теперь в ЦЗ будет матюкаться черным габонским матом на русский лад.

      1
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