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    Буффон может не сыграть с Ирландией из-за температуры

    Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон может не помочь своей команде в матче заключительного тура группового этапа Евро-2016 против Ирландии. 38-летний страж ворот пропустил сегодняшнюю утреннюю тренировку «Скуадры адзурры» из-за повышенной температуры.

    Сообщается, что ветеран почувствовал недомогание еще перед игрой со сборной Швеции (1:0), однако вышел на поле.

    Напомним, что итальянцы уже обеспечили себе первое место в группе Е.

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    Источник: Football Italia

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    19.06.2016 12:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 19 июня 2016, 13:22

      Посмотрел состав Италии, и как оказалась Буффон - их единственный вратарь. Это ж хрень полная, где остальные вратари - Сальваторе Сиригу и Федерико Маркетти?

      2
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      ...
      Рейтинг: +8

      ppv666 > Kulimen 19 июня 2016, 14:39

      тут не полный состав, на чемпионате все есть

      0
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      Рейтинг: +8

      ppv666 > ppv666 19 июня 2016, 14:42


      13 Федерико Маркетти вратарь Италия
      Италия 4 000 000 €
      12 Сальваторе Сиригу вратарь
      Италия 8 000 000 €

      0
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