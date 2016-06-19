Дмитрий Комбаров: «За последние годы Россию стали уважать во всем мире»

Защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров рассказал о своей симпатии к президенту страны Владимиру Путину.

— Вы с братом и Денисом Глушаковым участвовали в рекламе одежды «Вежливые люди». Вкладывались в проект или просто помогли друзьям?

— Нас попросили прорекламировать, мы увидели, что это можно рекламировать. И согласились.

— Вы поддерживаете президента или это только помощь другу?

— И то и другое.

— Почему вы поддерживаете Путина?

— Основное, что нравится: за последние годы нашу страну стали уважать во всем мире. Не то что раньше было, когда смотрели как-то непонятно. Сейчас все с нами считаются и без нашего мнения никакие глобальные действия в политике не происходят. Но, если честно, я не сильно слежу за всем этим.

— А во внутренней политике что нравится?

— Тяжело сказать.