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  • Дмитрий Комбаров: «За последние годы Россию стали уважать во всем мире»

Дмитрий Комбаров: «За последние годы Россию стали уважать во всем мире»

19 июня 2016, 11:58
40

Защитник «Спартака» и сборной России Дмитрий Комбаров рассказал о своей симпатии к президенту страны Владимиру Путину.

— Вы с братом и Денисом Глушаковым участвовали в рекламе одежды «Вежливые люди». Вкладывались в проект или просто помогли друзьям?

— Нас попросили прорекламировать, мы увидели, что это можно рекламировать. И согласились.

— Вы поддерживаете президента или это только помощь другу?

— И то и другое.

— Почему вы поддерживаете Путина?

— Основное, что нравится: за последние годы нашу страну стали уважать во всем мире. Не то что раньше было, когда смотрели как-то непонятно. Сейчас все с нами считаются и без нашего мнения никакие глобальные действия в политике не происходят. Но, если честно, я не сильно слежу за всем этим.

— А во внутренней политике что нравится?

— Тяжело сказать.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий
Комментарии (40)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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VReDNiY
1466328524
Ебанашка а не игрок. Хуйню такую нести надо уметь. За последние годы с вами все рады попасть в одну группу. И вынести как хер пойми кого. Бревна позорные.
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kykyi
1466328575
" без нашего мнения никакие глобальные действия...", выгнали из G7, G20, Совета Европы, кругом без нас. После таких заявлений, надеюсь и дальше будет в сборной з/п будет получать.
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Вомбат
1466328958
"Почему вы поддерживаете Путина? — Основное, что нравится: за последние годы нашу страну стали уважать во всем мире." А по-моему, когда страну уважают, ее так подчеркнуто не игнорируют, а если она как-то себя проявляет в политике и даже в спорте, не одергивают так дружно и нагло. В плане уважения к России, по моим наблюдениям, со времен Ельцина ничего не изменилось. Даже бояться Россию западники больше не стали. Дело в том, что на Западе верят, что Россия не смогла в Донбассе победить Украину, введя туда чуть ли не всю армию. Конечно, русофобия заметно возросла, пропаганда тут на Западе работает отлично, нашему ТВЦ такое даже не снилось. Но русофобия вовсе не подразумевает уважения к русским. Скорее наоборот.
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Пчела 672
1466329195
Судя по последним событиям в мире спорта и лёгкой атлетики, уважения не видать! Но ссут они изрядно))
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bringing
1466334294
Лизнул
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astaton
1466335046
политические игры должны быть вне спорта. ПУТИН В.В ,правильно говорит, что русская держава всегда великая и непобедимая. В футболе, клубном проблемы,в сборной ауикивается.Где ГАВРИЛОВ, ЧЕРЕНКОВ, РОДИОНОВ
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Tri
1466360675
Власть поддерживают те, кто живет в достатке, и толпа недалеких людей которым тв промыло мозги, не имеющим собственного мнения. Надеятся надо не на власть, а на себя, лишь бы эта власть не мешала.
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astaton
1466365738
СПАРТАК БЕСКОВА, РОМАНЦЕВА СУПЕР,кто возвраит?
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astaton
1466370292
Алейничев возрадит СПАРТАК! СПАРТАК БУДЕТ во очередной раз ЧЕМПИОНОМ!
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vgarakh
1466409725
Так уважают в мире, что ни одной дружественной страны не осталось, включая Белоруссию и Казахстан.
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