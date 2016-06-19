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    «Спартак» и «Арсенал» поспорят за Йоветича

    Полузащитник «Интера» Стеван Йоветич может сменить клубную прописку в это межсезонье. Руководство итальянцев больше не рассчитывает на 26-летнего футболиста и намерено продать игрока в летнее трансферное окно. В приобретении черногорского хавбека заинтересованы «Спартак» и лондонский «Арсенал».

    В прошедшем сезоне Йоветич провел 28 матчей, забив семь голов и отдав три результативные передачи. Рыночная стоимость футболиста составляет 15 миллионов евро.

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    Источник: Corrieredellosport

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    19.06.2016 06:26
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44

      Keeper161 19 июня 2016, 18:28

      ДУМАЮ ТУЛЬСКИЙ АРСЕНАЛ ВЫИГРАЕТ БОРЬБУ ЗА ИГРОКА

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      roskaz 19 июня 2016, 09:25

      вообще по барабану куда он там собрался переходить...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      mikhail antonov 19 июня 2016, 09:18

      не он в арсенал пойдёт

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +82

      KELT88 19 июня 2016, 08:49

      А почему бы и нет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14

      ALEX@86 19 июня 2016, 08:23

      Вряд ли в спартак пойдет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +790

      denisov 19 июня 2016, 07:23

      В Арсенале больше шансов что-либо выйграть

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse > denisov 19 июня 2016, 08:20

      Когда Арсенал в последнее время что--либо выигрывал??? :)

      -1
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      ...
      Рейтинг: +11

      mikhail antonov > Apocalypse 19 июня 2016, 09:19

      а с йоветичем выиграет

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 19 июня 2016, 07:11

      Спартак решил весь состав сменить на будущий сезон???

      0
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