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    Коллер: «Мы были намного лучше»

    Главный тренер сборной Австрии Марсель Коллер поделился впечатлениями после матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Португалии (0:0).

    «Думаю, мы увидели очень интенсивную игру против сильного соперника. Мы были намного лучше, изменили систему игры и футболисты много пробежали. Они тяжело боролись, и нам действительно немного повезло с незабитым пенальти.

    В первом тайме перемещения нападающих были немного беспорядочными, но мы лучше обращались с мячом, чем в первом матче.

    После этого результата мы все еще остаемся в деле, и нас ждет финал», – сказал Коллер.

    Источник: УЕФА

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    19.06.2016 00:45
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