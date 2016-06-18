Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Евро-2016. Португалия и Австрия сыграли вничью

    В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная Португалии и команда Австрии сыграли вничью со счетом 0:0. Отметим, что Криштиану Роналду не реализовал пенальти на 79-й минуте.

    Напомним, ранее в этой группе Исландия и Венгрия также разошлись миром. Таким образом, перед заключительным туром Венгрия имеет четыре очка, Исландия и Португалия – по два, у Австрии – один балл.

    Евро-2016. Групповой этап. Группа F. 2-й тур

    Португалия – Австрия – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча

    Португалия: Патрисиу, Виейринья, Пепе, Р. Карвалью, Геррейру, Моутинью, Гомеш (Эдер, 83), В. Карвалью, Нани (Рафа, 89), Куарежма (Мариу, 71), Роналду.

    Австрия: Альмер, Кляйн, Хинтреггер, Предль, Фукс, Харник, Баумгартлингер, Илсанкер (Виммер, 87), Алаба (Шепф, 75), Арнаутович, Сабитцер (Хинтерсер, 85).

    Предупреждения: Куарежма, 31; Пепе, 40; Харник, 47; Фукс, 60; Хинтереггер, 78; Шепф, 86.

    Календарь Евро-2016

    Турнирные таблицы Евро-2016

    Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2016 23:49
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +321

      Димон Алма-Ата 19 июня 2016, 06:11

      А где мнение шотландского тренера? Или Австрия с Португалией очень много дали турниру?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      RealArsenal 19 июня 2016, 04:53

      Не его это турнир.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -44

      иван маташов 19 июня 2016, 04:02

      эх не оправдали надежд

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +68

      солмон 19 июня 2016, 03:37

      Всегда все бывает впервые...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 19 июня 2016, 03:33

      Сами себе жизнь усложняют

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1573

      roman230582 19 июня 2016, 02:30

      Не удивлюсь если португалы из группы не выйдут, вечно расхлябанная какая-то команда у них. При том что есть реальные звезды, в отличии от России к примеру

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +148

      lex_ex 19 июня 2016, 00:42

      Нормально

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +410

      iron_Savior 19 июня 2016, 00:18

      А вот и нежданчик...два, казалось бы, абсолютных фаворита болтаются на дне группы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +473

      Серега М. 19 июня 2016, 00:13

      ждем 3 тур...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6979

      1bear 19 июня 2016, 00:11

      ...неожиданный результат...

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11