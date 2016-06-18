Евро-2016. Португалия и Австрия сыграли вничью

А где мнение шотландского тренера? Или Австрия с Португалией очень много дали турниру?
В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная Португалии и команда Австрии сыграли вничью со счетом 0:0. Отметим, что Криштиану Роналду не реализовал пенальти на 79-й минуте.
Напомним, ранее в этой группе Исландия и Венгрия также разошлись миром. Таким образом, перед заключительным туром Венгрия имеет четыре очка, Исландия и Португалия – по два, у Австрии – один балл.
Евро-2016. Групповой этап. Группа F. 2-й тур
Португалия – Австрия – 0:0 (0:0) Текстовый онлайн матча
Португалия: Патрисиу, Виейринья, Пепе, Р. Карвалью, Геррейру, Моутинью, Гомеш (Эдер, 83), В. Карвалью, Нани (Рафа, 89), Куарежма (Мариу, 71), Роналду.
Австрия: Альмер, Кляйн, Хинтреггер, Предль, Фукс, Харник, Баумгартлингер, Илсанкер (Виммер, 87), Алаба (Шепф, 75), Арнаутович, Сабитцер (Хинтерсер, 85).
Предупреждения: Куарежма, 31; Пепе, 40; Харник, 47; Фукс, 60; Хинтереггер, 78; Шепф, 86.
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