Мутко: «Если не победим Уэльс – что ж тут сделаешь. Значит, такой уровень футбола у нас»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями накануне матча третьего тура Евро-2016 против команды Уэльса.

«Нужно сыграть с Уэльсом в свой футбол. Если уровня нашей самоотдачи будет достаточно, тогда победим. Если нет – что ж тут сделаешь. Это футбол. Значит, такой уровень футбола у нас.

Предсказать что-то сложно. Знаю, что команда серьезно готовится, настроена.

Надеемся на положительный результат. Но еще раз скажу, что это футбол, это спорт», – сказал Мутко.