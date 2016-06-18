Мутко: «Если не победим Уэльс – что ж тут сделаешь. Значит, такой уровень футбола у нас»

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями накануне матча третьего тура Евро-2016 против команды Уэльса.
«Нужно сыграть с Уэльсом в свой футбол. Если уровня нашей самоотдачи будет достаточно, тогда победим. Если нет – что ж тут сделаешь. Это футбол. Значит, такой уровень футбола у нас.
Предсказать что-то сложно. Знаю, что команда серьезно готовится, настроена.
Надеемся на положительный результат. Но еще раз скажу, что это футбол, это спорт», – сказал Мутко.
Источник: Р-Спорт