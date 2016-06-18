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  • Мутко: «Если не победим Уэльс – что ж тут сделаешь. Значит, такой уровень футбола у нас»

Мутко: «Если не победим Уэльс – что ж тут сделаешь. Значит, такой уровень футбола у нас»

18 июня 2016, 21:28
27

Министр спорта РФ и президент РФС Виталий Мутко поделился ожиданиями накануне матча третьего тура Евро-2016 против команды Уэльса.

«Нужно сыграть с Уэльсом в свой футбол. Если уровня нашей самоотдачи будет достаточно, тогда победим. Если нет – что ж тут сделаешь. Это футбол. Значит, такой уровень футбола у нас.

Предсказать что-то сложно. Знаю, что команда серьезно готовится, настроена.

Надеемся на положительный результат. Но еще раз скажу, что это футбол, это спорт», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат Европы Россия Уэльс Мутко Виталий
Комментарии (27)
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LOKOfanatik19
1466274598
Хаххаха слов нету....
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sochi-2013
1466274824
Всех разгонять, а деньги в развитие детского спорта.
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18JG
1466275279
"это футбол, это спорт" Отличная отмазка! Только если наша сборная и в этот раз обосрется, то это будет третий раз к ряду. А она не выйдет из группы, ибо стабильность - залог "успеха".
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lebron777
1466276025
"Если нет – что ж тут сделаешь". ну уж сделай ж что ни будь , министр спорта ты наш родненький , счастья, здоровья тебе, держись там
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Андрей Ермошин
1466276339
Хотели как лучше, получилось как всегда. ПОЗОРИЩЕ!!!!
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Qranat
1466277569
Это не уровень нашего футбола, а уровень управления футбольным хозяйством, ангажированными горе-специалистами в интересах лишь адм. ресурсных московских и питерского клубов, которые в кабинетах, загибая пальцы меняют всю систему функционирования не только по времени (осень-весна),но и по форме, пытаясь лишь в собственных интересах решал российских и украинских, в ущерб всему футболу Страны, создать УКРОП, изгоняя мешающего им Толстых. И Мутко молчал, как и другие власть имущие мира сего. И как теперь сменилась тональность заявлений этого "спортивного трупа"..(Помните хвалебные речи и наполеоновские планы Министра, всенародный пиар Слуцкого по команде ВЛ перед началом ЧЕ и даже после позорной игры с англичанами вместо здоровой критики, братание и совместное пивопитие с пижонами?), развалившего не только футбольное хозяйство, но и пустивший на самотек допинговые, контрольные функции организации, стоившие потере авторитета России во всем спортивном мире. Сплошные скандалы (в которых ранее упрекали Толстых, не соглашавшегося лишь с внутренними противниками честной игры,а что теперь в сравнении с тем недовольством кучки обиженных ?).Нет легкой атлетики, биатлона, заигрывание с отмороженными фанатами и теперь умирает футбол. А мы все не можем найти виноватых?
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Васятка
1466278891
а зачем тогда страна в вас вбухивает столько денег? на сборы зарубеж ездите! тренируйтесь дома! в стране кризис - экономьте!
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Диктор
1466279267
А может уже хорош-кого в сборную брать диктовать????
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ljrljr0505
1466281717
кто виноват в том, что у нас такой футбол? Мутко и иже с ним виноваты. загубили все на корню во имя золотого тельца.
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_Kesh_Suntar_
1466289628
Ытаада ытаа! Кыайыахтара! Россия победить! Уруй!
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