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  • Евро-2016. Венгрия вырвала ничью у Исландии благодаря автоголу Саеварссона

Евро-2016. Венгрия вырвала ничью у Исландии благодаря автоголу Саеварссона

18 июня 2016, 20:51
2

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная Исландии и команда Венгрии сыграли вничью со счетом 1:1. Оба гола забили игроки исландской сборной: Гильфи Сигурдссон реализовал пенальти, назначенный российским арбитром Сергеем Карасевым, а в концовке встречи Биркир-Мар Саеварссон поразил собственные ворота.

Напомним, в этой группе выступают также Португалия и Австрия, которые свой матч начнут в 22:00.

Евро-2016. Групповой этап. Группа F. 2-й тур

Исландия – Венгрия – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Гильфи Сигурдссон (с пенальти), 40; 1:1 – Саеварссон ( в свои ворота), 88.

Исландия: Халльдорсон, Саеварссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Скуласон, Гудмундссон, Г. Сигурдссон, Гуннарссон (Халлфредссон, 66), Бьярнасон, Сигторссон (Гудьонсен, 84), Бедварссон (Финнбогасон, 69).

Венгрия: Кирай, Лэнг, Гузмич, Юхас (Салаи, 84), Кадар, Гера, Надь, Кляйнхайзлер, Джуджак, Пришкин (Беше, 66), Штибер (Николич, 65).

Предупреждения: Гудмундсссон, 42; Финнбогасон, 75; Саеварссон, 77; Кадар, 81; Кляйнхайзлер, 83; Надь, 90+1.

Календарь Евро-2016

Турнирные таблицы Евро-2016

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат Европы Исландия Венгрия
Комментарии (2)
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Вомбат
1466274981
Такие увлекательные матчи очень помогают отвлечься от грустных мыслей про росфутбол Слуцкого периода. Когда феерят испанцы, как вчера, или бельгийцы, как сегодня, подсознание говорит: - А вот наши так не умеют. А когда эти команды на том же уровне мастерства, что и Россия со Словакией, но куда более интересно бьются, подсознание молчит.
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cska-62
1466275162
К матчу Исландия – Венгрия. Муж-футболист вернулся к супруге домой после матча. - Ну как дела? - Забил сегодня оба мяча… - Поздравляю с победой! - Да поздравлять не с чем… Счёт 1:1.
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