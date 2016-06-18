Евро-2016. Венгрия вырвала ничью у Исландии благодаря автоголу Саеварссона

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 сборная Исландии и команда Венгрии сыграли вничью со счетом 1:1. Оба гола забили игроки исландской сборной: Гильфи Сигурдссон реализовал пенальти, назначенный российским арбитром Сергеем Карасевым, а в концовке встречи Биркир-Мар Саеварссон поразил собственные ворота.

Напомним, в этой группе выступают также Португалия и Австрия, которые свой матч начнут в 22:00.

Евро-2016. Групповой этап. Группа F. 2-й тур

Исландия – Венгрия – 1:1 (1:0) Текстовый онлайн матча

Голы: 1:0 – Гильфи Сигурдссон (с пенальти), 40; 1:1 – Саеварссон ( в свои ворота), 88.

Исландия: Халльдорсон, Саеварссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Скуласон, Гудмундссон, Г. Сигурдссон, Гуннарссон (Халлфредссон, 66), Бьярнасон, Сигторссон (Гудьонсен, 84), Бедварссон (Финнбогасон, 69).

Венгрия: Кирай, Лэнг, Гузмич, Юхас (Салаи, 84), Кадар, Гера, Надь, Кляйнхайзлер, Джуджак, Пришкин (Беше, 66), Штибер (Николич, 65).

Предупреждения: Гудмундсссон, 42; Финнбогасон, 75; Саеварссон, 77; Кадар, 81; Кляйнхайзлер, 83; Надь, 90+1.

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