Аллен: «России нужна победа, так что это будет отличный матч. Мы справимся»

Полузащитник сборной Уэльса Джо Аллен поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Евро-2016 против команды России.

«У россиян сильная команда, им нужна победа, так что это будет отличный матч. Им нужно атаковать, но в то же время и мы не хотим сразу отдавать инициативу, об этом мы говорили последние пару дней. Мы верим, что можем справиться с ними, мы уверены в своих силах и ждем матча с нетерпением.

Отлично, что все в наших руках, мы находимся в хорошей позиции. Если мы отдадим всех себя на поле, то пройдем в плей-офф, и это будет потрясающее достижение. Когда мы только начали отборочный раунд, то просто хотели попасть сюда, потом не хотели выглядеть туристами в финальной стадии, теперь же мы можем выйти в плей-офф, это будет невероятно», – сказал Аллен.