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  • Ветер повредил крышу строящегося стадиона «Зенита», высотные работы прекращены

Ветер повредил крышу строящегося стадиона «Зенита», высотные работы прекращены

18 июня 2016, 20:00
44

Строящийся в Санкт-Петербурге стадион «Зенита» был поврежден сильным порывом ветра, который сорвал 300 квадратных метров кровли. Об этом сообщил генеральный директор компании «Инжтрансстрой-СПБ» Виталий Лазуткин.

«Ущерб – 300 квадратных метров подшива свеса карниза кровли. Конструкция не была закреплена, велся монтаж. Произошло частичное обрушение локального участка, дальше обрушение не происходит, никто не пострадал. Ущерб возместит субподрядчик, потому что он допустил некоторую неосторожность. При этом у нас форс-мажорный ветер: мы не ожидали таких порывов, это у нас впервые. Мы внимательно осмотрели оставшиеся конструкции, все в штатном режиме, высотные работы прекращены.

Это не несущая конструкция, это не конструкция, влияющая на безопасность здания», – сказал Лазуткин.

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Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (44)
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порт
1466270297
Всё таки узбеки не должны были строить стадион. Молдаване надёжней.
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GR3S
1466270769
Форс-мажорный ветер это сильно ))
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Garrincha58
1466270935
ха ха ха еще удорожание на несколько лямов лучше бы не упоминали эту горе стройку 21 века
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ZENIT GOAL
1466271890
При этом у нас форс-мажорный ветер: мы не ожидали таких порывов, это у нас впервые. Вы чё,шлёпнулись?На берегу Финского строите и про его ветра не знаете?
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Sergior
1466271943
Ждите сообщение: Смета на строительство стадиона Зенит Арена увеличина
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mdu86
1466271947
Завтра выйдет новость, что стадион подорожал ещё на энное количество миллионов долларов...
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Томь вперёд
1466272694
Ожидаем очередного удорожания строительства!
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Недовольный
1466272919
Даже высшие силы понимают что бомжговнорены не должно быть,и они против этого отстойстроя для самого дорого никчемного сброда в мире)в ФНЛ бомжам и МСА хватит=)
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polyshuk23
1466280122
лучше ,чтоб вобще разволился вмести с миляром и газпром потух ,протух там в неве
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Artemon9
1466281019
Повод, чтобы сп...дить еще бабла
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