Ветер повредил крышу строящегося стадиона «Зенита», высотные работы прекращены

Строящийся в Санкт-Петербурге стадион «Зенита» был поврежден сильным порывом ветра, который сорвал 300 квадратных метров кровли. Об этом сообщил генеральный директор компании «Инжтрансстрой-СПБ» Виталий Лазуткин.

«Ущерб – 300 квадратных метров подшива свеса карниза кровли. Конструкция не была закреплена, велся монтаж. Произошло частичное обрушение локального участка, дальше обрушение не происходит, никто не пострадал. Ущерб возместит субподрядчик, потому что он допустил некоторую неосторожность. При этом у нас форс-мажорный ветер: мы не ожидали таких порывов, это у нас впервые. Мы внимательно осмотрели оставшиеся конструкции, все в штатном режиме, высотные работы прекращены.

Это не несущая конструкция, это не конструкция, влияющая на безопасность здания», – сказал Лазуткин.

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