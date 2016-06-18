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    Исландия – Венгрия. Джуджак, Пришкин и Штибер составят атакующее трио гостей

    Стали известны стартовые составы сборных Исландии и Венгрии на матч 2-го тура группового этапа Евро-2016.

    Исландия: Халльдорсон, Саеварссон, Р. Сигурдссон, Арнасон, Скуласон, Гудмундссон, Г. Сигурдссон, Гуннарссон, Бьярнасон, Сигторссон, Бедварссон.

    Венгрия: Кирай, Лэнг, Гузмич, Юхас, Кадар, Гера, Надь, Кляйнхайзлер, Джуджак, Пришкин, Штибер.

    Напомним, встреча между сборными Исландии и Венгрии пройдет сегодня на стадионе «Велодром» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

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    Источник: УЕФА

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    18.06.2016 18:14
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