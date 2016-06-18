Бельгия – Ирландия. Де Брюйне, Азар, Феррейра-Карраско и Лукаку сыграют в атаке хозяев с первых минут

Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Ирландии на матч 2-го тура группового этапа Евро-2016.

Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален, Менье, Азар, Витсель, Дембеле, Де Брюйне, Феррейра-Карраско, Лукаку.

Ирландия: Рэндольф, О'Ши, Кларк, Коулмен, Уорд, Уилэн, МакКарти, Хулахан, Хендрик, Брэди, Лонг.

Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Матмут-Атлантик» и начнется в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

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