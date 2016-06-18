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    Бельгия – Ирландия. Де Брюйне, Азар, Феррейра-Карраско и Лукаку сыграют в атаке хозяев с первых минут

    Стали известны стартовые составы сборных Бельгии и Ирландии на матч 2-го тура группового этапа Евро-2016.

    Бельгия: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Вермален, Менье, Азар, Витсель, Дембеле, Де Брюйне, Феррейра-Карраско, Лукаку.

    Ирландия: Рэндольф, О'Ши, Кларк, Коулмен, Уорд, Уилэн, МакКарти, Хулахан, Хендрик, Брэди, Лонг.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на стадионе «Матмут-Атлантик» и начнется в 16:00 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию данного матча.

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    Источник: УЕФА

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    18.06.2016 15:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +154

      Azenkur 18 июня 2016, 16:15

      Ща 0-2 от ирландцев и на самолет.

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      Рейтинг: +269

      Пчела 672 18 июня 2016, 16:03

      Мда ребята, вы гораздо большее разочарование чем наши. К нашим я как то адаптировался и привык. Может Уэльс ещё поправит мою психологию.

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