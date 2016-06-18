В Бельгии задержаны лица, которые планировали совершить теракт во время матча Бельгия – Ирландия

Как и россие левых поймали подкинули себе деньги заработали
В Бельгии были арестованы 12 человек, которые планировали совершить теракт во время матча 2-го тура группового этапа Евро-2016 между бельгийской сборной и командой Ирландии. Об этом сообщает «Gazzettaworld».
По информации источника, преступники планировали совершить взрывы в местах скопления болельщиков «красных дьяволов» и торговых центрах.
Напомним, матч между сборными Бельгии и Ирландии пройдет сегодня и начнется в 16:00 по московскому времени.