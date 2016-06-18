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    В Бельгии задержаны лица, которые планировали совершить теракт во время матча Бельгия – Ирландия

    В Бельгии были арестованы 12 человек, которые планировали совершить теракт во время матча 2-го тура группового этапа Евро-2016 между бельгийской сборной и командой Ирландии. Об этом сообщает «Gazzettaworld».

    По информации источника, преступники планировали совершить взрывы в местах скопления болельщиков «красных дьяволов» и торговых центрах.

    Напомним, матч между сборными Бельгии и Ирландии пройдет сегодня и начнется в 16:00 по московскому времени.

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2016 15:01
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 18 июня 2016, 17:06

      Как и россие левых поймали подкинули себе деньги заработали

      -2
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      ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > de bruyne 18 июня 2016, 17:51

      Пиши правильно название страны.

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