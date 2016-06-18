Португалия и Австрия сойдутся в очном противостоянии в поисках первой победы на Евро

18 июня состоится матч второго тура Евро-2016 между сборными Португалии и Австрии. Обе команды провалились в первом круге, потеряв очки. Так, Австрия уступила Венгрии (0:2), а португальцы сыграли вничью с Исландией (1:1).

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 22:00. Не пропустите!

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