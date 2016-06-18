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    Венгрия может добыть свою вторую победу на Евро-2016 в матче с Исландией

    18 июня будет сыгран матч второго тура Евро-2016 между сборными Исландии и Венгрии. Обе команды могут занести себе в актив результаты первого тура. Напомним, что венгры обыграли австрийцев (2:0), а исландцы сыграли вничью с португальцами (1:1).

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча. Начало в 19:00. Не пропустите!

    Сделать ставку на матч и выиграть один из 100 призов

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.06.2016 18:17
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 18 июня 2016, 18:39

      венгрия ,не надо.. у меня экспресс сгорит

      0
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      Рейтинг: +11

      cojee 18 июня 2016, 11:05

      венгры наведут шороха

      0
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      Рейтинг: +348

      Ч.В.Г. 18 июня 2016, 10:18

      Хочется чтобы Исландия навела шороху на этом Евро!

      1
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      Рейтинг: +92

      rusti2006 18 июня 2016, 10:18

      Ждем интересной игры

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