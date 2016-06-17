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    Президент Хорватии: «Браво, метатели петард! Браво, фанаты!»

    Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на своей странице в Facebook прокомментировала поведение болельщиков в матче хорватов против Чехии (2:2) на Евро-2016. Напомним, фанаты бросили на поле несколько файеров и устроили потасовку.

    «Браво, метатели петард! Браво, фанаты! Вы – враги Хорватии! Вы ненавидите свою команду и ведете себя, как нацисты! Я говорю: вы ответите за это! Позор вам!», – написала Грабар-Китарович.

    Напомним, по поводу этого инцидента УЕФА откроет дисциплинарное дело.

    Источник: Goal.com

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    17.06.2016 23:25
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +147

      niarmed311082 18 июня 2016, 13:33

      господа ....вы русские или где... не будьте баранами... мировые СМИ всеми правдами и неправдами пытаются обосрать наш спорт и все что связано с ним... или может у кого то из вас хватит смелости назвать английских болельщиков смирными овечками? они всегда и на всех чемпионатах громили окрестности не уважая ничто и никого....И в кои то веки нашлось несколько сотен нормальных русских парней которые дали отпор уверенным в своей безнаказанности пузатым англосаксам....понятное дело что хвалить их нельзя... но и своих же обсирать тоже очень некрасиво в такой ситуации... и самое неприятное это поведение трусливых лягушкоедов... наши по факту защитили их жителей

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > niarmed311082 18 июня 2016, 15:03

      Даже когда английские болелы громили, чего нибудь, их премьер министр никогда не поддерживал и не одобрял их действия и никогда не говорил" ну подумаешь", они всегда с этим боролись на государственном уровне.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > niarmed311082 18 июня 2016, 15:47

      Всё верно написал. Плюсую.
      Многовато у нас "kykyi"ев развелось!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 > niarmed311082 18 июня 2016, 20:53

      Слышь,ты!
      Герой-геморой!
      Нормальные русские...да и не только русские ведут себя не таким образом!
      ЧЕЛОВЕКУ,который умер от рук нашего дебила было 51 год!
      Он -- английский "кузьмич"!
      Пересмотри видео на ютубе.
      Там наши реальные дебилы,которым по-фигу что твориться в стране и что, ну,никак нельзя себя вести таким образом не только сейчас ,но и по жизни!
      Как они собираются после всего этого смотреть в глаза своим родителям?Ведь многие из них - сами являются родителями.
      А ты ...
      С такими взглядами на происходящее вокруг тебя и с твоим менталитетом - трудно тебе будет...
      Желаю тебе всех благ!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 18 июня 2016, 06:26

      Молодец!
      Не то что Путин,который похвалил и поддержал наших уродов,которые всю страну опозорили!

      1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > zadira56 18 июня 2016, 07:25

      Хотел написать тоже самое.

      0
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      Рейтинг: +127

      талхк > zadira56 18 июня 2016, 13:16

      баранище ты, ситуации разные. у нас англичанам напихали,а здесь ультрасы динамо загреб и хайдук сплит на своем же секторе зарубились+ фаера на поле.

      1
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 18 июня 2016, 13:16

      А ты либерал-белоленточник. Вы, чуть что, из России свалите. ЛГБТ ваше ПМЖ!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 18 июня 2016, 14:59

      Твое право жить в " Экваториальной Африке с атомными ракетами".
      Вначале почитай, что значит "либерти"-свобода. Нравится жить в концлагере, живи.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 18 июня 2016, 15:36

      Нравиться быть педерастом, Европа ждёт тебя.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 18 июня 2016, 15:54

      В России и в Питере их не меньше, а вот дураков, похоже больше.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 18 июня 2016, 15:55

      Ты вроде той немки, которая извинялась перед изнасиловавшими её дикарями.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Zeff 18 июня 2016, 16:09

      Дураков точно больше.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > kykyi 18 июня 2016, 16:17

      Вот и поговорили.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +345

      zadira56 > талхк 18 июня 2016, 20:57

      Свинья!
      А ты там с какого боку?
      Мне за Державу обидно!
      В отличие за тебя,ДЕБИЛА!
      Несмотря на то,что я - кабардинец из Нальчика!!!

      -2
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      ...
      Рейтинг: +276

      ZENIT GOAL > kykyi 18 июня 2016, 21:13

      Никоим образом не поддерживаю нынешнюю российскую власть,особенно по вопросам внутренней политики,но вот сравнения нынешней России с Африкой,КНДР,концлагерем и т.д. от людей,подавляющее большинство из которых в выше перечисленных местах никогда в жизни не бывало и никогда,скорее всего,не будет,читать очень странно.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > ZENIT GOAL 18 июня 2016, 21:46

      Это не я ее так назвал. а Сергей Брин, основатель гугла, когда отказался встречаться с Медведевым, но я с ним согласен.

      0
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > zadira56 18 июня 2016, 21:47

      Ты посмотри на его ник, он сам совсем недавно бросил пасти отару.

      0
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      ...
      Рейтинг: +127

      талхк > kykyi 19 июня 2016, 03:09

      долбоебина,узнай сначала как он расшифровывается,потом хлебало свое раскрывай.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > талхк 19 июня 2016, 09:58

      Это не важно. как он расшифровывается.

      -2
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 18 июня 2016, 00:59

      Да, в Хорватии нациков хватает... Чего только стоила та свастика на газоне во время отбора... И таких случаев полно...

      1
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      ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 > ivanthebest 18 июня 2016, 01:44

      Да что тут далеко ходить,можно вспомнить крик "Za dom!" Йосипа Шимунича в микрофон после выхода на ЧМ 2014,на что он получил ответ трибун "Spremni !"
      Этот лозунг использовался пронацистским правительством Хорватии во время Второй мировой войны.Ему тогда за это кажись 10 матчей впаяли.

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 июня 2016, 00:12

      Правильная реакция!

      6
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