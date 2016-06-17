Президент Хорватии: «Браво, метатели петард! Браво, фанаты!»

господа ....вы русские или где... не будьте баранами... мировые СМИ всеми правдами и неправдами пытаются обосрать наш спорт и все что связано с ним... или может у кого то из вас хватит смелости назвать английских болельщиков смирными овечками? они всегда и на всех чемпионатах громили окрестности не уважая ничто и никого....И в кои то веки нашлось несколько сотен нормальных русских парней которые дали отпор уверенным в своей безнаказанности пузатым англосаксам....понятное дело что хвалить их нельзя... но и своих же обсирать тоже очень некрасиво в такой ситуации... и самое неприятное это поведение трусливых лягушкоедов... наши по факту защитили их жителей
Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович на своей странице в Facebook прокомментировала поведение болельщиков в матче хорватов против Чехии (2:2) на Евро-2016. Напомним, фанаты бросили на поле несколько файеров и устроили потасовку.
«Браво, метатели петард! Браво, фанаты! Вы – враги Хорватии! Вы ненавидите свою команду и ведете себя, как нацисты! Я говорю: вы ответите за это! Позор вам!», – написала Грабар-Китарович.
Напомним, по поводу этого инцидента УЕФА откроет дисциплинарное дело.