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    Ракитич: «Может, после этого нас отправят домой»

    Полузащитник сборной Хорватии Иван Ракитич выразил опасение, что УЕФА может дисквалифицировать команду из-за поведения ее болельщиков. Напомним, во время матча второго тура группового этапа Евро-2016 против Чехии (2:2) хорватские фанаты устроили драку на трибуне и бросили на поле несколько файеров.

    «Посмотрим, состоится ли наш матч против Испании. Возможно, после этого нас просто отправят домой.

    Есть намного больше болельщиков, которые действительно любят команду, и они не смогут посмотреть, как мы играем.

    Трудно говорить об этом, но мы чувствуем себя более уверенно, когда играем на выезде. Нам повезло, что матч с Чехией вообще продолжился, ведь судья хотел остановить его немедленно», – сказал Ракитич.

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    Источник: Goal.com

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    17.06.2016 23:03
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +226

      LokoBars 18 июня 2016, 06:42

      Все таки у французов большие проблемы в плане организации чемпионата

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 18 июня 2016, 06:01

      Хороший матч.Болельщики дэбилы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2364

      bzfar 18 июня 2016, 05:51

      А хорваты-то одни из претендентов!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 18 июня 2016, 04:46

      не дай бог если выиграете следующую игру

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 18 июня 2016, 02:40

      Конечно отправят.. Нефиг было упираться в отборе с Англией в 2008!

      0
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      Рейтинг: +1237

      Semargl18 18 июня 2016, 01:20

      даже не предупредят вы же не россия))

      -1
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      Рейтинг: +8

      babaiskiy babay 18 июня 2016, 01:12

      Французские полицейские сцыкуны. Такси. Пиздить нужно было англичан, русских, и всю оставшуюся хуйню, которая там возбухала. Все еблобаны, если такие были. В России такое не пройдет. Если будут провокаторы, мочить всех, десяткой. А так, закрывать по централам по общим хатам. Потом на родинах расскажут как нельзя глупостями заниматься.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +238

      Громит > babaiskiy babay 18 июня 2016, 04:01

      Кирпич. Вагон. Велосипед.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      geragera 18 июня 2016, 00:48

      да не отправят. просто предупредят на первый раз и делов то

      0
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      Рейтинг: +192

      GeorgeXIII 18 июня 2016, 00:46

      Жалко будет

      0
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      Рейтинг: +370

      splint1989 18 июня 2016, 00:33

      Когда фанаты начали месить друг друга полиция Франции стояла и смотрела вместо того что бы успокоить неадекватов....

      2
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > splint1989 18 июня 2016, 00:58

      У Французов омон вообще мясной, стояли в 5 метрах и ничего не делали, видно боялись что вмешаются, а им потом обе стороны в ломит.

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