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    Врба: «Я бы не стал называть наше спасение чудом»

    Главный тренер сборной Чехии Павел Врба прокомментировал исход матча второго тура группового этапа Евро-2016 против команды Хорватии (2:2). Напомним, чехам удалось отыграться со счета 0:2.

    «Я бы не стал называть это чудом. Нам удалось добыть одно очко, которое станет очень важным для нас. В следующем матче решится наша судьба.

    Все складывалось неудачно, но мы сумели сохранить небольшую надежду на то, чтобы выйти из группы. Каждый игрок отдал все силы во втором тайме, и, конечно, очень помогли две замены.

    Но больше всего нам помогло то, что мы не сдались. Мы не оставляли надежды заработать очко, и я действительно горжусь игроками.

    Мы не смотрели на то, кого меняли хорваты. Модрич – важный для них игрок, но я слежу только за своими футболистами. Фанаты были нашими 12, 13 и 14-м игроками, подталкивая нас вперед», – сказал Врба.

    Источник: УЕФА

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    17.06.2016 22:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +108

      Axidan 17 июня 2016, 22:47

      да так и скажи, что отскочили чудом..

      1
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > Axidan 18 июня 2016, 00:14

      отскочили за счёт болельщиков соперника))

      0
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