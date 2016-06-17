Модрич пропустит матч c Испанией из-за травмы

В матче второго тура группового этапа Евро-2016 между сборными Хорватии и Чехии (2:2) полузащитник хорватов Лука Модрич получил травму.

Футболист был заменен на 62-й минуте, когда вместо него на поле вышел Матео Ковачич.

По словам доктора сборной Хорватии, Модрич не сможет принять участия в матче третьего тура группового этапа против команды Испании. О характере повреждения и сроках восстановления пока ничего не сообщается.

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