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    Ибрагимович: «Если бы у меня были проблемы с Кьеллини, сейчас он был бы уже в больнице»

    Нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович прокомментировал свое недовольство действиями защитника сборной Италии Джорджо Кьеллини в одном из эпизодов матча второго тура Евро-2016.

    «В том моменте все было нормально. Все хорошо. В противном случае прямо сейчас Кьеллини был бы в больнице», – сказал Ибрагимович.

    Также футболист оценил игру своей команды в этой встрече.

    «Этот матч показал, что против Италии, против такой прекрасной команды, нужно играть на протяжении 90 минут. 89 – недостаточно».

    Источник: Goal.com

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    17.06.2016 20:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +8

      Нон Стоп 18 июня 2016, 01:04

      Ибрагимович?.... Нет, не слышал:))))!!!!!!!!!!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 18 июня 2016, 00:02

      Italiya i v afrike Italiya...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +284

      Kano 17 июня 2016, 21:13

      Молодцы итальянцы, радуют.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 17 июня 2016, 21:10

      Да скорее Кьеллини отправил бы в кому Ибрагимовича. Играть он ему сегодня точно не дал, полностью съел!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 17 июня 2016, 21:08

      Распиареный

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 17 июня 2016, 20:35

      Напыщенный мудак. Где гол?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +320

      EsKamilio > Ardenn 17 июня 2016, 23:52

      Подружке своей рот будешь затыкать

      0
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