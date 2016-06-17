Балахнин: «От нападающих сборной России надо требовать больше»

Тренер сборной России Сергей Балахнин выразил уверенность в том, что Артему Дзюбе, Федору Смолову и Александру Кокорину по силам играть лучше.

«Трио нападающих в состоянии играть лучше, надо от них требовать больше. Они обязаны играть лучше. Ни в коем случае не могу говорить, что разочарованы Кокориным, но в матче со словаками сыграл не в свою силу.

Сказать, что поражение прошло без следа, нельзя. Но ребята достаточно позитивно выходят из ситуации. Выводы будут делаться, и вы их увидите непосредственно в игре. Они будут очевидны.

Говорить о каких-то системных ошибках в матче со словаками трудно, тут надо говорить о невнимательности, о конкретных моментах. Сейчас это очень важно», — сказал Балахнин.