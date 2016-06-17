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    Дюрица: «Счастлив, что победили Россию. Пусть теперь в «Локомотиве» думают, зачем со мной расстались»

    Защитник сборной Словакии Ян Дюрица после победы над командой России (2:1) в матче группового этапа Евро-2016 рассказал о причинах своего ухода из «Локомотива».

    – В игре со сборной России вы хотели доказать «Локомотиву», что зря с вами не продлили контракт?

    – Для меня этот матч был особенным. Я долго выступал в России. Счастлив, что победили. «Локомотив"? Вчера они посмотрели эту игру, пусть теперь думают, почему со мной расстались... Я сам этого не понимаю. Но такова жизнь.

    – Пусть «Локомотив» теперь кусает локти?

    – Проблем никаких вроде не было у нас. Я не просил денег. Но они решили расстаться. Это их право.

    – Правда, что вам предложили новый контракт всего лишь на один год?

    – Нет. Мне ничего не предложили. Поймите, я не хотел получать больше денег, ничего не требовал. В итоге расстались. Спасибо болельщикам, которые меня так тепло проводили. Я пожал всем руки.

    – Почему вы не выходили на поле в последних турах чемпионата России? Это связано с тем, что руководство клуба не захотело продлевать с вами контракт?

    – Нет, такого не было. Тренер определяет состав. В последних играх я не участвовал из-за проблем со здоровьем. Не было такого, чтобы я не хотел выходить на поле. Читал что-то в интернете про решение руководства по мне. Но, думаю, все это слухи. У меня были хорошие отношения со всеми.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2016 16:07
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 18 июня 2016, 08:34

      Лучший! Боец !!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17779

      ilichkadr 17 июня 2016, 18:37

      У Смородской другое мнение....в прочем как и у всех чиновников...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 17 июня 2016, 18:26

      Месть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Shamil Muhammadov 17 июня 2016, 17:09

      Он показал это в матче со сборной России

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 17 июня 2016, 17:09

      Ян настоящий боец. Спасибо за все!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Shamil Muhammadov 17 июня 2016, 17:09

      Дюрица отличный защитник.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 17 июня 2016, 16:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Играл бы ты за Локо также, как за сборную, то не расстались бы. А то ведь за свиней в свои ворота забивал

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +44

      Keeper161 17 июня 2016, 16:30

      ОЛЯ ЖИ ЕСТЬ))

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +635

      Legioner-05 17 июня 2016, 16:26

      А он то тут причём,ппц сказанул тоже)

      -1
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      Рейтинг: +3

      ERNI99 17 июня 2016, 16:16

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Кому он нужен

      -6
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