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    Николаев: «Российские судьи слишком многое позволяют Халку»

    Российский арбитр Алексей Николаев подчеркнул, что нападающий «Зенита» Халк недопустимым образом ведет себя в матчах РФПЛ.

    «Наверное, мы, судьи, дали слабину, слишком многое ему позволяя. В предпоследнем туре в матче с «Локомотивом» Халк вел себя недопустимо и заслуживал удаления. Однако Миша Вилков ограничился желтой… Халк такой человек, что у него в каждой игре вопросы к арбитру. Но когда я крайний раз судил «Зенит», произнес по-английски: «Я уважаю тебя, как игрока. Ты уважай мою работу, как арбитра».

    Обычная фраза, но Халк после этого вел себя тихо, никаких апелляций. Посмотрим, как будет в следующем сезоне», – сказал Николаев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.06.2016 16:00
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    Комментарии9
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    • ...
      Рейтинг: +17

      Синий слон 17 июня 2016, 20:22

      Это отношение не только к халку. Смотрю серию а, смотрю бундеслигу. И чем больше стоит игрок, тем меньше замечают. Совпадение? Уже второй сезон так. К сожалению. Судьи сдают везде.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17779

      ilichkadr 17 июня 2016, 18:13

      Халк был и остается Халком. По жизни, в обиходе очень добрый .

      -2
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 17 июня 2016, 18:01

      В плане разговоров может он и прав, за то по игре на многие фолы против него закрываете глаза если только это не 100%

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 17 июня 2016, 17:23

      да не наверное, а точно..

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 17 июня 2016, 17:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот это неправда, что вы хотите вообще не дать ему играть?

      -4
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      Рейтинг: +15

      людмила малетина 17 июня 2016, 16:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      да и Халк красавчик

      -4
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      Рейтинг: +73

      abuker 06 17 июня 2016, 16:49

      Красавчик, правильно говорит

      1
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      Рейтинг: +44

      Keeper161 17 июня 2016, 16:28

      ПРАВИЛЬНО СКАЗАЛ

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > Keeper161 18 июня 2016, 12:33

      НЕТ, НЕПРАВИЛЬНО.

      -1
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