Шатов и Мамаев пропустили тренировку сборной России

Футболисты сборной России провели тренировку накануне заключительного матча группового этапа Евро-2016 с командой Уэльса. Сообщается, что тренировочные занятия пропустили полузащитники россиян Олег Шатов и Павел Мамаев.

Мамаев получил рассечение брови, занимаясь в тренажерном зале. У Шатова небольшое мышечное повреждение.

Напомним, что поединок между сборными России и Уэльса состоится 20 июня и начнется в 22:00 по московскому времени.

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