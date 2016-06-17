Три клуба готовы заплатить за Неймара 200 миллионов

Футбольный агент Вагнер Рибейро, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Неймара, заявил, что в услугах его клиента заинтересованы три больших клуба.

«В настоящее время есть три мировых гранда, которые хотят приобрести Неймара и готовы заплатить за него 200 миллионов евро. Не буду называть названия клубов, поскольку это конфиденциальная информация», – цитирует агента Rаdio Jovem Pan.

Напомним, ранее интерес к Неймару проявляли «Реал» и «ПСЖ». Нынешнее соглашение бразильского форварда с «Барселоной» рассчитано до лета 2018 года.

Примите участие в Конкурсе прогнозов и выиграйте один из 100 призов