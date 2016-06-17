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Три клуба готовы заплатить за Неймара 200 миллионов

17 июня 2016, 13:06
20

Футбольный агент Вагнер Рибейро, представляющий интересы нападающего «Барселоны» Неймара, заявил, что в услугах его клиента заинтересованы три больших клуба.

«В настоящее время есть три мировых гранда, которые хотят приобрести Неймара и готовы заплатить за него 200 миллионов евро. Не буду называть названия клубов, поскольку это конфиденциальная информация», – цитирует агента Rаdio Jovem Pan.

Напомним, ранее интерес к Неймару проявляли «Реал» и «ПСЖ». Нынешнее соглашение бразильского форварда с «Барселоной» рассчитано до лета 2018 года.

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Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Барселона Неймар
Комментарии (20)
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Samov@r
1466158383
Реал ПСЖ Манчестер Сити этим клубам реально отдать такую сумму
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vgarakh
1466158395
Люди с ума посходили.
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Protosser
1466158529
Скинулись, что ли?)
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iron_Savior
1466158597
Эхх верните тот период, когда главным оружием у клубов были собственные воспитанники, а не зеленые бумажки...
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ФК Зенит всея Руси
1466158910
Вот Спартак мог бы себе позволить. Если Карпин просто так вышвырнул на ветер 250 миллионов - то купив Неймара, у Спартака бы осталось 50 миллионов ещё на что-нибудь полезное. ------ Но предпочли тупо украсть и распилить. Спартаковцы. Что с них возьмёшь.
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Kulimen
1466159349
Еба, а мне он бесплатно в футбольном менеджере достался.
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Zubo
1466163631
Один из трёх Зенит
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Димон Алма-Ата
1466163904
Через пару лет он еще дороже стоить будет, он уже старичков Месси и Роналду догоняет.
Ответить
ivanthebest
1466165863
Нужен петушок, сходите на ближайший рынок и купите, выйдет в миллионы раз дешевле...
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калач
1466182969
нормально, за 250 пусть уходит, а на эти деньги купить Погбу и пару фарм-клубов
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