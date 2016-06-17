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    Кришито: «Надеюсь, Дзюба забьет хоть один мяч на Евро»

    Защитник «Зенита» Доменико Кришито подчеркнул, что следит за проходящим сейчас во Франции чемпионатом Европы, а также пожелал удачи на турнире своему одноклубнику российскому форварду Артему Дзюбе.

    «Да, смотрю чемпионат Европы во Франции. Мой фаворит — Италия. Болеть, конечно, буду за нее.

    Да, видел игру России, но пока что ваша сборная испытывает трудности. Что по поводу игры Дзюбы? Он провел фантастический сезон, забил много мячей. Надеюсь, в ближайшем матче с Уэльсом Артем покажет себя. Будем надеяться, он забьет хоть один мяч», – сказал Кришито.

    Источник: Чемпионат.ком

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    17.06.2016 12:35
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +201

      regbiN 17 июня 2016, 15:39

      Дзюба не может без Халка, но если забьет все будут рады

      0
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      Рейтинг: +11227

      alp 17 июня 2016, 15:29

      ненадо! пусть домой лучше едут.. позорники

      0
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      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 17 июня 2016, 15:01

      А мы то как надеемся!!!

      0
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      Рейтинг: +17

      alonsobrat 17 июня 2016, 14:11

      Дзюба - бревно, ему забивать только Лихтенштейну и подобным командам.

      0
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      Рейтинг: +57

      Kos77 17 июня 2016, 14:04

      Для этого в Бревно надо попасть))))))))

      -1
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      Рейтинг: +148

      tambovchanin 17 июня 2016, 14:03

      )))доминико рассмешил))

      0
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 17 июня 2016, 12:59

      Остается лишь надеяться.

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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 17 июня 2016, 12:47

      Забьет, только в свои ворота.

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