Роналду отказался меняться футболкой с игроком сборной Исландии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после окончания матча первого тура группового этапа чемпионата Европы-2016 с командой Исландии не захотел обмениваться футболкой с защитником соперника Ароном Гуннарссоном.

Гуннарссон несколько раз обратился к Роналду с просьбой обменяться с ним футболками, на что услышал от португальца ответ: «Меняться футболками? А кто ты такой?».

Напомним, что сборные Португалии и Исландии сыграли вничью (1:1). После матча Роналду выразил свое недовольство оборонительным стилем игры подопечных Ларса Лагербека.

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