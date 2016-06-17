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  • Роналду отказался меняться футболкой с игроком сборной Исландии

Роналду отказался меняться футболкой с игроком сборной Исландии

17 июня 2016, 12:28
31

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду после окончания матча первого тура группового этапа чемпионата Европы-2016 с командой Исландии не захотел обмениваться футболкой с защитником соперника Ароном Гуннарссоном.

Гуннарссон несколько раз обратился к Роналду с просьбой обменяться с ним футболками, на что услышал от португальца ответ: «Меняться футболками? А кто ты такой?».

Напомним, что сборные Португалии и Исландии сыграли вничью (1:1). После матча Роналду выразил свое недовольство оборонительным стилем игры подопечных Ларса Лагербека.

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Источник: Bild
Чемпионат Европы Португалия Исландия Роналду Криштиану Гуннарссон Арон
Комментарии (31)
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Asbjorn
1466156190
Вся суть Роналду
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electroguide
1466157176
в этом весь Роналду, как и многие я восхищаюсь его игрой, но всегда знал, что как человек он дно самолюбия, а по факту в сборной он ничего не показывает, и мне иногда кажется у него на лице при игре в сборной читается: с кем я играю, они не достойны со мной играть!!!
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Kulimen
1466157864
Вот это мудак, таких еще поискать. Нужно уметь проигрывать. Поиграть бы ему против команды Бердыева, после каждой игры бы плакал.
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порт
1466157876
Нужно было предложить обмен косметикой, не отказался бы.
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киришанин
1466158317
Петушня
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Protosser
1466158614
Быдло.
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IAmZlatan
1466159247
где доказательства что он так сказал? он наоборот показал пальцем на подтрибунное помещение, что могло означать - "давай там поменяемся"...очередное видео чтобы тупо срач развести
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Dr Metal
1466159261
Пижон. Пусть уж лучше шампунь рекламирует. Глаза б его не видели
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Никита Владимирович
1466161282
его футболка его дело) умники разкукарекались)
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isa361
1466161451
где там видно что он говорит - кто ты такой? он либо сказал что болельщикам отдаст
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