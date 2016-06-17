Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Срна: «Отец хотел, чтобы я вернулся на турнир и продолжил играть за сборную»

    Капитан сборной Хорватии Дарио Срна вернулся в расположение команды и готов принять участие в предстоящем матче второго тура группового этапа Евро-2016 против Чехии. Напомним, у футболиста на днях умер отец.

    «Это очень непростой момент для меня и моей семьи. От всего сердца хочу поблагодарить тех, кто был со мной и моей семьей в этот период. Особенно партнеров, которые поддерживали меня каждый день, каждый час. Их поддержка была для меня очень важна.

    Еще хочу поблагодарить Хорватский футбольный союз, также оказавший мне помощь, и болельщиков, от которых я получил сотню сообщений. Сейчас я в порядке и готов продолжать. Все знают о последней воле моего отца: он хотел, чтобы я вернулся на турнир и продолжил играть за сборную. Все, что было у него в жизни, он вложил в меня и в мою карьеру. Если бы не он, меня бы здесь не было.

    Нас ждет лишь второй из двух шагов. Первый нам удался, а второй мы сделаем в пятницу. Предпримем все, чтобы пробиться в следующий раунд. На бумаге наша команда очень сильна, что мы подкрепили делом в предыдущей встрече. Если сыграем так же, как против турок, будем столь же сконцентрированы, то, надеюсь, добьемся хорошего результата», – рассказал Срна.

    Напомним, в первом туре сборная Хорватии обыграла Турцию со счетом 1:0.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.06.2016 07:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11