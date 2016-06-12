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    Евро-2016. Гол Модрича принес Хорватии победу над Турцией

    В матче 1-го тура группы D Евро-2016 сборная Хорватии добилась минимальной победы над командой Турции – 1:0. Три очка хорватам принес единственный гол в исполнении Луки Модрича.

    Чемпионат Европы-2016. Группа D. 1-й тур

    Турция – Хорватия – 0:1 (0:1) Текстовый онлайн матча

    Гол: 0:1 – Модрич, 42.

    Турция: Бабакан, Балта, Чалханоглу, Генюл, Инан, Тосун (Мор, 69), Туран (Йилмаз, 65), Озякуп (Шен, 46), Топал, Туфан, Эркин.

    Хорватия: Субашич, Стринич, Перишич (Крамарич, 86), Чорлука, Ракитич (Шильденфельд, 89), Модрич, Срна, Брозович, Манджукич (Пьяца, 90), Бадель, Вида.

    Предупреждения: Тосун, 29; Балта, 48; Шен, 90 – Стринич, 80.

    Календарь Евро-2016

    Турнирные таблицы Евро-2016

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    Источник: Бомбардир.ру

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    12.06.2016 17:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2

      Симург 13 июня 2016, 00:15

      Пока что это был самый зрелищный матч на Евро. Хорваты - молодцы! Надеюсь, далеко пойдут ребята.

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      Рейтинг: +2

      Симург 12 июня 2016, 21:37

      Комментарий удален.

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