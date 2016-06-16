Фернандо хочет получать в «Спартаке» 4 миллиона в год

Какой интересный, содержательный, а главное интеллигентный диалог здесь развернулся. Сразу видно, разговаривают две столицы. Столица России и КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ, особенно радует начало беседы.
Полузащитник «Сампдории» Фернандо близок к переходу в «Спартак». Об этом сообщает «Sampnews24».
По информации источника, стороны уже согласовали трансфер, красно-белым игрок обойдется в 13 миллионов евро. При этом сам футболист хочет получать в стане московского клуба 4 миллиона евро в год.
В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Сампдорию» в Серии А 35 матчей, в которых забил четыре гола.
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