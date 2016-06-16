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    Фернандо хочет получать в «Спартаке» 4 миллиона в год

    Полузащитник «Сампдории» Фернандо близок к переходу в «Спартак». Об этом сообщает «Sampnews24».

    По информации источника, стороны уже согласовали трансфер, красно-белым игрок обойдется в 13 миллионов евро. При этом сам футболист хочет получать в стане московского клуба 4 миллиона евро в год.

    В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Сампдорию» в Серии А 35 матчей, в которых забил четыре гола.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    16.06.2016 22:26
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 17 июня 2016, 12:55

      Какой интересный, содержательный, а главное интеллигентный диалог здесь развернулся. Сразу видно, разговаривают две столицы. Столица России и КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА РОССИИ, особенно радует начало беседы.

      -1
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      Рейтинг: +55

      Batiqol 17 июня 2016, 02:30

      В Бразилии хлеб не находил 15000 рублей получал а сейчас 4 лимона хочет. Не жирно ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      sTiiiik 17 июня 2016, 00:09

      Губу раскатал, однако

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 16 июня 2016, 23:37

      Губа то не дура....хочет он!!!!!!пускай в Италии сидит с такими запросами....там раз в 10 зп меньше у него....больше не дадут

      3
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 22:40

      Платите сразу восемь.

      Всё равно он, как Промес, через год потребует удвоения и будет шантажировать уходом.

      Спартак обязан платить гораздо больше, потому что футболисты обречены никогда ничего не выигрывать и тоскливо торчать на пятых-шестых местах. Это законно требует компенсации.

      -1
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      Рейтинг: +37

      миха спартак > ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 22:44

      это в зенит идут за баблом ху-ли газпром мечты сбываются

      12
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      ...
      Рейтинг: +407

      18JG > ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 22:52

      Я аплодирую стоя)

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 22:53

      Не заплатят. Так мы уподобимся говноклубам типа анжи и зенита.

      2
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > миха спартак 16 июня 2016, 22:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Мне заплакать, что у вас Алекперов 15 лет мечтает о чемпионстве - но вы всё лапу сосёте? А точнее - то зенитовский, то армейский, то Рубиновский куй?

      Скажи, ты вправду гордишься тем фактом. что у Спартака мечты НЕ сбываются?

      Странные вы. В смысле, просто дурные. Сами не понимаете, что говорите. Может, вас там и вправду при вступлении в Секту лоботомируют?

      -10
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > mgordeev 16 июня 2016, 22:55

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что, и Промесу двойную зарплату платить не будете?

      Вы действительно не похожи ни на Анжи - ни на Зенит. Вы дурнее и хуже в сто раз.

      ВЫ СПАРТАК - И ВЫ ГOBHO.

      -11
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      Рейтинг: +65

      komandos99 > ФК Зенит всея Руси 16 июня 2016, 22:56

      У тебя у д.била разве в дурке твоей ещё не отбой???

      6
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      Рейтинг: +622

      ФК Зенит всея Руси > Соа́рес де Мора́ис 17 июня 2016, 00:02

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты уж определись, специалист по гoвну. Твои сомнения в гoвняной тематике выдают тонкого знатока, профессионала и ценителя. Сразу понятно, что ты столько гoвна сожрал, что конкурентов тебе в этом деле не найти.

      А вот я в сортах гoвна не разбираюсь. Это и понятно: я ведь не спартач. Где я -- а где гoвно, то есть Спартак.

      -8
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      Рейтинг: +752

      апоголлл > ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 00:14

      ты придурок у тебя замкнуло что-ли .одно и тоже долбить.ты сам говно ебанутое.дибил бля достал уже писаниной своей.уроки учи еблан.

      4
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      Рейтинг: +779

      mgordeev > ФК Зенит всея Руси 17 июня 2016, 00:55

      Промес зарабатывает в 4 раза меньше Кокорина. Он доказал, что достоин играть за Спартак и надо его поощрить. Так как у нас не клуб из болота, зарплата - не главное. То же самое в ЦСКА. Это старые клубы, которые очень многого достигли за свою историю. Если Зенит не сбавит оборотов, он сможет говорить со Спартаком на равных лет через 80. И я от всей души ему этого желаю. Пока что - вы днище с большими деньгами.

      4
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      Рейтинг: +580

      RusPlan > Соа́рес де Мора́ис 17 июня 2016, 18:09

      Поржал) Это зачот)))

      2
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