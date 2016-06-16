Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ковальчук: «Если бы не Слуцкий и наши игроки, не было бы этого праздника футбола для России»

    Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук выразил слова поддержки футболистам национальной команды на Евро-2016. Отметим, что подопечные Леонида Слуцкого занимают с одним очком в группе В последнее место.

    «Поддержите Слуцкого, в первую очередь. Если бы не он и наши игроки, не было бы этого праздника футбола для всей страны. Они бьются и хотят порадовать всех нас. Мы должны помочь своей поддержкой», – сказал Ковальчук.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.06.2016 20:32
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 17 июня 2016, 12:10

      Лажа какая.
      Для меня, гражданина России - Чемпионат Европы, как праздник - был бы, без всякой зависимости от сборной Слуцкого.
      Я считаю, что это позор России, а не праздник.
      Уже много лет считаю, что надо ПЕРЕСТАТЬ участвовать и направить те огромные ресурсы, что сливают в футбол - в другие, перспективные для страны виды спорта.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 17 июня 2016, 09:58

      Илья,ты что несёшь?Какой Слуцкий?Какой праздник?Разве ты с таким рвением тренируешься и играешь?Тобой восхищается весь спортивный мир! Ты яростно бьёшься на площадке,а эти ушлёпки горазды только труса из себя по капле выдавливать,да падать при малейшем касании.Слуцкий сидит с чумными глазами на скамейке,как женщина в позе сверху и привычно елозит туда-сюда ! Ждём,когда он, наконец,бурно кончит....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 17 июня 2016, 09:51

      Где ты праздник увидел? Скорее горькое похмелье.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6887

      sochi-2013 17 июня 2016, 08:59

      Если перефразировать классика;
      праздновали, веселились, посмотрели- прослезились!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 17 июня 2016, 04:34

      Верим в команду

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 17 июня 2016, 01:51

      Бр.р.р... Одно очко и последнее место... Как-то на праздник не смахивает, хотя он прав, болеть за наших мы будем до конца, хоть этот конец и не заставит себя долго ждать, нет большой уверенности в матче с Уэльсом

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +54

      CheKubana 17 июня 2016, 01:51

      При другом тренере не вышли бы даже сюда

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +269

      grand-igor 16 июня 2016, 22:22

      какой праздник ? один траур и разочарование !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 16 июня 2016, 21:59

      да нет ёпт никакого праздника

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      MigyelDanny35 16 июня 2016, 21:48

      Я конечно желаю нашей сборной победы с Уэльсом и выхода в 1/8 со 2 места, но радости от такого выхода я думаю будет не много, т.к. игры у наших никакой нет, Слуцкий походу матча только матом ругается, я не видел, чтоб он хоть раз стоял у бровки и подсказывал нашим что делать...Конечно, во многом благодаря именно ему мы вышли на это Евро, но выходили по сути ради выхода...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11