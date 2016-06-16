Ковальчук: «Если бы не Слуцкий и наши игроки, не было бы этого праздника футбола для России»

Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук выразил слова поддержки футболистам национальной команды на Евро-2016. Отметим, что подопечные Леонида Слуцкого занимают с одним очком в группе В последнее место.

«Поддержите Слуцкого, в первую очередь. Если бы не он и наши игроки, не было бы этого праздника футбола для всей страны. Они бьются и хотят порадовать всех нас. Мы должны помочь своей поддержкой», – сказал Ковальчук.