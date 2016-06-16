Ковальчук: «Если бы не Слуцкий и наши игроки, не было бы этого праздника футбола для России»

Лажа какая.
Для меня, гражданина России - Чемпионат Европы, как праздник - был бы, без всякой зависимости от сборной Слуцкого.
Я считаю, что это позор России, а не праздник.
Уже много лет считаю, что надо ПЕРЕСТАТЬ участвовать и направить те огромные ресурсы, что сливают в футбол - в другие, перспективные для страны виды спорта.
Нападающий сборной России по хоккею Илья Ковальчук выразил слова поддержки футболистам национальной команды на Евро-2016. Отметим, что подопечные Леонида Слуцкого занимают с одним очком в группе В последнее место.
«Поддержите Слуцкого, в первую очередь. Если бы не он и наши игроки, не было бы этого праздника футбола для всей страны. Они бьются и хотят порадовать всех нас. Мы должны помочь своей поддержкой», – сказал Ковальчук.