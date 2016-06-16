Семак: «Нам отступать некуда»

Тренер сборной России Сергей Семак поделился своими ожиданиями от матча против Уэльса, который состоится 20 июня.

– Предварительная подготовка к Уэльсу началась еще до матча со Словакией (1:2). Мы представляем, с чем нам придется столкнуться. Нам отступать некуда. Настроение не самое лучшее, но надо двигаться дальше, нужна победа. Задача – выиграть.

– Разбор был сделан?

– Немного между собой поговорили. Подробный разбор будет дальше. А свои ошибки все и так знают.

– Сравните два первых матча сборной России.

– По статистике была совсем другая игра, чем с Англией. Обе команды активно действовали в отборе. Словаки создали несколько опасных моментов после наших потерь. Увы, у нас было мало острых позиционных атак. 0:2 – слишком большое отставание перед вторым таймом. Да и словаки сели в оборону.

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